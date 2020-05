Leute

Melinda Esterhazy: Andacht zum 100. Geburtstag

Melinda Esterhazy wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden. Vor sechs Jahren – am 27. August 2014 – verstarb sie. In der Bergkirche in Eisenstadt wurde der Gattin des letzten Majoratsherren der Esterhazy-Fürstenfamilie, Paul Esterhazy, am Sonntag bei einer Messe im engsten Familienkreis gedacht.