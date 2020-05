Parkbad Eisenstadt öffnet am Freitag

Die Stadt Eisenstadt trifft derzeit die letzten Vorbereitungen für den Badebetrieb auf der 6.500 Quadratmeter großen Liege- und 800 Quadratmeter großen Wasserfläche im Hinblick auf die Sicherheit und Gesundheit der Badegäste. „Die Gesundheit steht an oberster Stelle. Deswegen werden die Richtlinien, Verhaltensregeln und Vorgaben in unserem Freibad geändert“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Umfangreiches Sicherheits- und Gesundheitskonzept

Die Maßnahmen beruhen auf Empfehlungen des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit und Pflege und Konsumentenschutz nach dem Bäderhygienegesetz und der Bäderhygieneverordnung. Steiner dazu: „Auf dieser Basis und weiterer Empfehlungen der medizinischen Universität Wien haben unsere Mitarbeiter das umfangreiches Sicherheits- und Gesundheitskonzept erarbeitet. Dank diesem Einsatz kann das Bad nun wieder öffnen."

Es wird daher zu Einschränkungen im Badebetrieb kommen. Vorbehaltlich möglicher Änderungen der noch ausstehenden Verordnung der Bundesregierung bedeutet das für das Eisenstädter Freibad maximal 650 Besucher dürfen auf das Areal und nur maximal 134 Personen gleichzeitig in das Becken.

Online-Veröffentlichung der Auslastung wird geprüft

Die Auslastung wird beim Badeingang angezeigt. Um die Verfügbarkeit von Plätzen schon vor der Anreise ins Bad überprüfen zu können und lange Wartezeiten an der Kassa zu vermeiden, wird derzeit die Online-Veröffentlichung der Zahlen auf ihre technische Umsetzbarkeit geprüft. Im Kassabereich sowie im Bereich der Umkleiden werden ebenfalls Vorkehrungen getroffen, die Verhaltensregeln für Besucher werden analog den bereits bekannten Vorgaben und Empfehlungen (Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz im Indoor-Bereich, Handdesinfektion etc.) der Bundesregierung ergänzt. „Unsere Mitarbeiter werden alles tun, um ein entspanntes Baden zu ermöglichen, dennoch ersuchen wir von den Badegästen um Rücksichtnahme und Verständnis. Ihre Sicherheit und ihre Gesundheit ist uns das oberste Gebot“, so Gerald Hicke, Obmann des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport in Eisenstadt.

Die Preise bleiben gleich wie im Vorjahr. Saisonkarten und andere saisonale Entgelte vermindern sich aufgrund der verkürzten Badesaison um 25 Prozent. Die Auflage der Saisonkarten wird auf 300 Stück limitiert.