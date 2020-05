Warten auf Gäste: Wenig Gusto auf Gasthaus

Vor einer Woche war die Freude bei Gastwirten und Stammgästen groß, dass endlich wieder serviert und ausgeschenkt werden darf. Aber der Gusto auf Gasthaus, Heurigen und Co hat sich bisher in Grenzen gehalten: Ein Drittel war gut besucht, der Rest schwankt zwischen Freude, dass es endlich wieder losgeht, bangem Hoffen, aber auch Zuversicht.

ORF

Größere Feiern fehlen

Das Gasthaus zur Alten Mauth in Neusiedl am See ist ein Familienbetrieb, der seit mehr als fünfeinhalb Jahrzehnten für seine Gäste aufkocht. Seit der Öffnung für die Gastro-Betriebe läuft das Geschäft nun langsam wieder an. „Die ersten Tage waren etwas holprig, schön langsam wird es: Laufgeschäft ist vorhanden, Reservierungen kommen. Hauptsächlich fehlen uns die Feiern: Geburtstage, Hochzeiten – dass wir auch größere Tische aufnehmen können“, so Kurt Windholzer, Gastronom aus Neusiedl am See.

Neustart der Gastronomie lief durchwachsen Eine Woche nach der Gastro-Öffnung läuft das Geschäft immer noch nicht richtig an. Besonders in Städten bleiben die Touristen aus und auch zu Mittag wird weniger Geschäft gemacht. Am Land sieht die Sache besser aus.

„Umsetzung der Kurzarbeit nicht optimal“

Der Küchenchef steht aktuell alleine in der Küche – die Mitarbeiter wurden auf Anraten des Steuerberaters in Kurzarbeit geschickt. „Meiner Meinung nach war das ein Fehler: Das Arbeitsamt fordert etwas, dann weiß man etwas nicht, dann fragt man was, niemand ist für einen zuständig, die Steuerberater wissen nicht worum es geht, weil sie keine Informationen bekommen. Also aus meiner Sicht ist das nicht ideal für den Unternehmer.“ Über Themen wie etwa den Härtefallfonds oder Steuerstundungen möchte man weniger sprechen.

ORF

„Alles“ für zwei Monate weg

Jetzt freut sich der Wirt über Gäste. Zu diesen zählt das Ehepaar Stiefel. Nach der Pause genießen die beiden den Besuch. „Wenn man endlich in der Pension ist, was tut man da? Man trifft Freunde, geht ins Gasthaus, macht Reisen und geht in die Saune – und das alles war für zwei Monate weg“, so Dieter Stiefel aus Brunn am Gebirge. „Mir ist das Wirtshaus nicht abgegangen, aber es ist nett, wenn man wieder einmal raus kommt“, sagte Roswitha Stiefel.

Reduziertes Programm

Im Restaurant Braunstein in Purbach läuft das Mittagsgeschäft. Die Stimmung ist gut, man ist optimistisch und froh, dass es wieder losgeht. „Im Moment haben wir noch etwas reduziertes Programm, reduzierte Öffnungszeiten, reduziertes Personal, weil der Gästestrom noch nicht so da ist – aber trotzdem mehr als erwartet, Gott sei Dank. Und schön langsam, glaube ich, kommen wir zur Normalität zurück“, so Alexandra Braunstein, Gastronomin in Purbach.

ORF

„Sozialen Kontakte sind halt sehr ausschlaggebend“

Um die Mittagszeit sind einige Tische besetzt – und auch unter den Gästen spürt man so etwas wie Erleichterung. „Nur zu Hause sitzen, einkaufen und ins Büro gehen ist halt etwas wenig. Die sozialen Kontakte sind halt sehr ausschlaggebend“, sagte Karin Amon aus Wien. Die heimischen Gastronomen hoffen jetzt vor allem auf einen schönen Sommer, der hoffentlich bald noch mehr Gäste in die Lokale bringen wird.