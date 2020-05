Online-Seminare für Gemeindebedienstete

Von April bis August werden rund 120 Online-Seminare und -lehrgänge für Gemeindebedienstete angeboten. Die Aus- und Weiterbildung der Bediensteten habe für sie oberste Priorität, erklärte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Das Online-Kursprogramm sei innerhalb von drei Wochen erarbeitet worden.

Für die Zeit nach der Coronavirus-Krise strebe man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Online- und Präsenz-Seminaren an, so Bettina Frank, Geschäftsführerin der Akademie Burgenland. Das Ausbildungsangebot der Akademie richtet sich an die Landes- und Gemeindebedienstete sowie an Beschäftigte landesnaher Unternehmen. Die Akademie Burgenland bietet seit 2014 ein Aus- und Weiterbildungsprogramm an. Bisher wurden bei rund 1.250 durchgeführten Seminaren mehr als 20.000 Teilnehmer gezählt.