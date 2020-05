Anforderungen an Rotes Kreuz steigen

Das Rote Kreuz Burgenland hat mehr als 220 hauptamtliche Mitarbeiter. Sie wurden im Vorjahr von rund 125 Zivildienern und 20 Mitarbeiterinnen, die ein freiwilliges Sozialjahr absolvierten, unterstützt. Ganz besonders wichtig ist für Rot-Kreuz-Präsidentin Friederike Pirringer die Mitarbeit der rund 3.700 Freiwilligen: „Diese Menschen nehmen sich sehr, sehr viel Zeit für das Rote Kreuz und sie übernehmen auch sehr, sehr viel Verantwortung.“ Das sei gerade im Vorjahr sehr wichtig gewesen, weil man in fast allen Leistungsbereichen Steigerungen gehabt habe.

Knapp 90.000 Transport-Einsätze

Gestiegen sind etwa die Einsätze im Kranken- und Rettungstransport, bilanzierte Rot-Kreuz- Geschäftsführer Thomas Wallner. So legten die Rettungsfahrzeuge 2019 an die drei Millionen Kilometer zurück. Man habe knapp unter 90.000 Einsätze durchgeführt. Statistisch gesehen werde pro Jahr jeder dritte Burgenländer vom Roten Kreuz in eine Gesundheitseinrichtung gebracht.

Team Österreich Tafel: Nachfrage steigt

Mehr Arbeit hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes auch in den Sozial- und Gesundheitsbereichen. Allein die Team Österreich Tafel gab 419.000 Kilogramm Lebensmittel an bedürftige Menschen aus. Tendenz steigend, sagte Geschäftsführerin Tanja König. Man arbeite auch jetzt in Covid-19-Zeiten ganz normal weiter. Es habe eine kurze Unterbrechung gegeben, weil man organisatorische Maßnahmen umstellen habe müssen. Die Ausgabe sei aber geöffnet und man verzeichne auch in der aktuellen Situation einen Anstieg bei der Nachfrage.

Rotes Kreuz führt Coronavirus-Tests durch

Das Rote Kreuz führt auch weiterhin alle Coronavirus-Tests im Burgenland durch. Bis jetzt wurden mehr als 10.000 Testungen durchgeführt. Außerdem startet das Rote Kreuz nun wieder mit Erste-Hilfe-Kursen für Führerscheinwerber. Diese habe man bisher wegen der Coronavirus-Krise nicht durchführen können, so Wallner.