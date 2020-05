Thermen bereiten sich auf Neustart vor

In und um die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) herrscht derzeit viel Betriebsamkeit. Denn am 29. Mai soll zur Wiedereröffnung alles perfekt sein. In den langen Wochen der Coronavirus-bedingten Zwangspause wurden sämtliche Wartungsarbeiten erledigt und für später geplante Reparaturen vorgezogen.

Neue Terrasse schafft mehr Platz

Jetzt sei auch Zeit für eine Erweiterung der Lodge gewesen, erklärt Geschäftsführer Klaus Hofmann. Man habe eine neue Terrasse geschaffen, um dem Gast zukünftig noch mehr Platz zur Verfügung zu stellen. Denn die Liegen müssen jetzt weiter auseinanderstehen als früher und auch in den Wasserbecken haben die Gäste unbedingt Abstand zu wahren.

Hofmann: Sicherheitsregeln werden übererfüllt

In einigen Bereichen der St. Martins Therme & Lodge wird es Maskenpflicht geben. Sauna-Besuche sind unter Einschränkungen möglich, das Dampfbad bleibt zu. In allen burgenländischen Thermen würden die Coronavirus-Regeln nicht nur eingehalten, sondern sicherheitshalber übererfüllt, sagte Hofmann. Er sei mit seinen Kollegen in Stegersbach, Bad Tatzmannsdorf und Lutzmannsburg regelmäßig im Austausch und man setze die Richtlinien in Abstimmung um.

Gäste bleiben länger

Die Buchungslage sei erfreulich, so Hofmann. Kurzurlaube in den Thermen sind nach wie vor gefragt. Besonders erfreulich sei, dass man für diesen Sommer auch wirklich längere Buchungen verzeichnen könne. Man habe heuer im Sommer Sieben- und Vierzehn-Tage-Aufenthalte – teilweise buchten die Leute auch mehr als zwei Wochen. Das sei ein sehr, sehr schönes Signal, so Hofmann. Er glaubt daher auch, dass die Coronavirus-Krise eine große Chance für den Burgenland-Tourismus sein könnte.