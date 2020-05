Weiteres Wohnbauprojekt in Eisenstadt

Der Bauboom in Eisenstadt scheint weiter unaufhaltsam. Vor allem rund um das Stadtzentrum gibt es derzeit mehrere Baustellen – ein Trend, der sich fortzusetzen scheint. Das nächste Bauprojekt trägt den französischen Namen „La vie en rose“ – also „Das Leben in rosa“: zwischen der Neuen Mittelschule und dem Freibad soll neben dem Schlosspark eine dreigeschoßige Wohnanlage mit 42 Eigentumswohnungen, in Größen von 53 bis 110 Quadratmetern, entstehen.

Fertigstellung für 2022 geplant

Bauträger ist das Unternehmen Vienna International Engineers. Das Unternehmen entwickelt und baut Projekte vor allem in Wien und in Niederösterreich, bekannt geworden ist es durch die begrünte Wohnanlage „Living Garden“ in Wien Aspern. Auch in Eisenstadt setzt man auf Nachhaltigkeit, ua mit einem begrünten Dach. Baubeginn soll noch heuer sein, das Ende der Bauarbeiten ist für 2022 geplant.