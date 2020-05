Im Homeoffice weiter gegen das Vergessen

Bis vor einigen Monaten hat Jonathan Dorner noch im „Museum of the Holocaust“ in Los Angeles im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien gearbeitet und dort unter anderem Führungen gegeben und auch mit Überlebenden gearbeitet. Im März musste das Museum aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus schließen.

ORF

Die ganze Welt im Wohnzimmer des Elternhauses

Seither muss er seine Tätigkeit als Gedenkdiener in seinem Elternhaus in Wiesfleck (Bezirk Oberwart) fortsetzen. Das Zeitzeugenprojekt macht Dorner für den Verein Österreichischer Auslandsdienst. Gemeinsam mit seiner Freundin Monika Messner, sie leistet derzeit Auslandsdienst in Tel Aviv in Israel, führt er von zu Hause aus auch immer wieder Videokonferenzen mit Holocaust-Überlebenden – etwa mit Walter Alen aus Santa Monica, der seine Wurzeln in Wien und im Burgenland hat.

ORF

Die Sommerferien über in Bad Sauerbrunn

„Ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt und der Hauptgrund dafür war die Villa meiner Familie in Bad Sauerbrunn (Anm: Bezirk Mattersburg)“, so Alen im Gespräch. Er ist 1920 in Wien geborgen und verbrachte seine Kindheit zum Teil im Burgenland. Im Jahr 1939 musste er wegen des Nazi-Regimes flüchten. An die Sommer im Burgenland denkt er gerne noch zurück. „Dass wir diese Villa am Land, wie es damals geheißen hat, gehabt haben, war eine wunderbare Sache. Ich konnte es Ende Juni nie erwarten, dass die Schule aufhört und wir nach Sauerbrunn fahren“, so Alen.

ORF

Jonathan und Monika sind 19 und 20 Jahre alt. Als Vertreter des Staates Österreich sind sie sich ihrer Verantwortung bewusst. Monika darf in Tel Aviv bald wieder ihrem Sozialdienst in einer Kindertagesstätte nachgehen. „Es sieht sehr danach aus, dass das vielleicht sogar schon nächste Woche wieder möglich ist. Ich bin sehr froh, dass ich nach Israel gegangen bin und auch sehr froh, dass ich bleiben durfte“, sagte Monika. Ein Wiedersehen gibt es für die beiden erst im Sommer. Dafür hat Jonathan bereits ein Geschenk aus Los Angeles vorbereitet – Schmuck den eine Holocaust-Überlebende gestaltet und erzeugt.