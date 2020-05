Schädlinge gefährden Zuckerrübenanbau

Besonders schlimm ist die Situation in diesem Jahr im Bezirk Mattersburg. Dort wurden heuer auf 420 Hektar Rüben angebaut. Eigentlich sollten die Pflanzen derzeit bereits wenige Zentimeter hoch auf den Feldern stehen. Allerdings wurden 80 Prozent der Ernte vernichtet oder schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die angebauten Biozuckerrüben sind im Bezirk gänzlich vernichtet. Schuld daran ist vor allem der Rübenrüsselkäfer, der sich in den vergangenen Jahren stark vermehrt hat.

ORF

Rübenbauern müssen neu anbauen

Der Schädling hat die Pflanzen angestochen und damit vernichtet. In vielen Fällen wurde die erste Aussaat gänzlich abgefressen. Dadurch mussten die Bauern noch einmal anbauen. Einige Rüben hätten den Erstanbau zwar überlebt, allerdings seien die Blätter meist so sehr deformiert, dass ein Weiterbestehen unmöglich sei, so der Obmann des Rübenbauernbundes, Markus Fröch. Durch den Neuanbau beginne das Spiel, ob es die Pflanzen überleben werden, nun von vorne.

ORF

Auch der Erdfloh macht den Bauern zu schaffen

Besonders stark ist heuer auch das Auftreten des Erdflohs. Der mit freiem Auge kaum erkennbare Floh sticht ebenfalls die jungen Pflanzen an und bringt sie so zum Absterben. Das werde Probleme bereiten, sagte Fröch. Wenn man, angefangen beim Pflanzenschutz, die Möglichkeit nicht mehr habe diese Pandemie einzudämmen, dann werde es a la lounge keine Zückerproduktion in diesem Ausmaß mehr im Burgenland und in ganz Österreich geben. „Das tut sich dann niemand an“, sagte Fröch.

ORF

Der Jungbauer und Landwirtschaftsstudent Maximilian Wohlfahrt hat versucht, die Schädlinge mit alternativen Methoden zu bekämpfen. „Ich wollte nicht gleich unbedingt mit der chemischen Keule anrücken, aber es funktioniert und wenn du wirklich erfolgreich Rüben anbauen möchtest, wirst du nicht darum herumkommen“, so Wohlfahrt. Auch die Rübenkulturen von Wolfgang Steindl wurden vernichtet. Nun will der Nebenerwerbslandwirt einen zweiten Versuch wagen. „Es ist aber fragwürdig, ob dieser auch von Erfolg gekrönt sein wird. Sollte sich in der weiteren Zukunft nichts ändern, wird ein erneuter Rübenanbau nicht stattfinden“, sagte Steindl.