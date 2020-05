ÖVP will Startpaket für das Burgenland

Man wolle in der kommenden Landtagssitzung Vorschläge für ein Startpaket mit vier Schwerpunkten einbringen, erklärte der designierte ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Das Paket solle Arbeitnehmern, Betrieben, Landwirten und Gemeinden helfen.

Man wolle mit dem Startpaket in Höhe von 100 Millionen Euro den Konsum ankurbeln, die regionale Wirtschaft fördern und die finanzielle Situation der Gemeinden stärken, sagte Sagartz. Es brauche auch notwendige und dringende Unterstützung für bäuerliche Betriebe und es brauche auch dringend weitere Zuschüsse für arbeitslose Menschen und einkommensschwache Familien mit Kindern.