Grundsatzbeschluss für Krankenhaus Gols

In Gols soll in den kommenden Jahren ein neues Krankenhaus entstehen. SPÖ und FPÖ stimmten laut einer Aussendung der Landes-SPÖ in der Gemeinderatssitzung für den Grundsatzbeschluss, ÖVP und Grüne waren dagegen.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst und der Golser Gemeindevorstand Kilian Brandstätter zeigten kein Verständnis für das Vorgehen von ÖVP und Grünen. Anscheinend wollten diese eine moderne Gesundheitsversorgung für den Bezirk Neusiedl am See verhindern. Das Krankenhaus Gols sei ein Meilenstein in der Gesundheitsversorgung, man bekomme ein modernes Krankenhaus in zentraler Lage für rund 70.000 Menschen. Das neue Spital soll über rund 140 Betten und einen Hubschrauberlandeplatz verfügen.

Fazekas: ÖVP bekennt sich zu Krankenhaus Gols

ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas wirft dem SPÖ-Landesgeschäftsführer Fürst in diesem Zusammenhang „Dirty-Campaigning“ vor. Die ÖVP bekenne sich zum Krankenhaus Gols. Die Aussage, dass die ÖVP das Krankenhaus Gols verhindern wolle, sei schlicht die Unwahrheit.