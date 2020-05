Fußballakademie nimmt Training auf

Das Team rund um Akademieleiter Manuel Takacs musste in den vergangenen Wochen gefordert ein Konzept ausarbeitet, dabei mussten alle behördlichen Vorgaben berücksichtigt werden. Mittlerweile steht das Konzept. Seit Montag darf nach zehn Wochen Pause wieder gemeinsam trainiert werden. „Wenn man den Jungs ins Gesicht schaut und ihr Lächeln sieht, dann sieht man wie froh sie sind, dass sie wieder zurück am Platz sind. Man hat einfach gemerkt, dass uns Trainern und auch den Spielern viel gefehlt hat", so Manuel Takacs.

ORF

Die Verhaltensregeln sind streng. Bei der An- und Abreise müssen Masken getragen werden. Vor und nach dem Training werden die Hände desinfiziert. Und der 2-Meter-Sicherheitsabstand gilt auch während der Übungen. „Es ist schon eine andere Sportart muss man sagen. Man trainiert Techniken isoliert. Man trainiert Abläufe, das ist OK. Aber Fakt ist: Es fehlen die Zweikämpfe, und Fußball lebt einfach vom Spiel und vom Raum-, Zeit- und ‚Gegnerdruck‘", so Takacs.

Internatsbetrieb ab Juni

Um den Spielern die Anfahrtswege zu verkürzen, wird im Mai an vier verschiedenen Standorten trainiert, nämlich in Oberwart, in Parndorf sowie in Draßburg und in der Akademie in Mattersburg.

„Weil das Internat noch nicht geöffnet ist und so kurze Wege anbieten kann, und um die Eltern zu entlasten, sodass die Jungs hier herkommen können. Das ist ganz wichtig und der erste Schritt in Richtung Fußball-Normalität“, so Christian Illedits, Aufsichtsratsvorsitzender der Fußballakademie. Ab Juni soll auch der Internatsbetrieb in Mattersburg hochgefahren werden, damit kann dann wieder zentral in der Akademie Burgenland trainiert werden.

ORF

Kleingruppentraining in Oberschützen

Auch das Spitzensportgymnasium in Oberschützen hat mittlerweile wieder den Trainingsbetrieb fortgesetzt. Seit Anfang des Monats seht auch hier Kleingruppentraining auf dem Programm. 80 Athleten aus zehn verschiedenen Sportarten dürfen am Schulgelände wieder trainieren. „Das Schöne ist einfach, dass wir das miteinander wieder erleben können. Von Seiten der Trainer, aber vor allem von Seiten der Athleten und Athletinnen. Es macht einfach viel mehr Freude und Spaß“, so Johann Szabo, Sportkoordinator in Oberschützen.