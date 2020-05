Mutmaßlicher Seriendieb überführt

Der 35-Jährige sei nach den Diebstählen in Eisenstadt und Liezen 2019 bereits festgenommen und gerichtlich verurteilt worden, so die Landespolizeidirektion Burgenland. Im Zuge der Ermittlungen habe man ihm nun auch die insgesamt elf Taten in einem Bekleidungsgeschäft in Oberwart im Juli 2018 nachweisen können. Die Gesamtschadenssumme liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Der Mann befindet sich derzeit in Schubhaft.