Massiver Umsatzentgang im Handel

Allein in der Modebranche kam es im März laut der Erhebung zu Umsatzrückgängen von mehr als 60 Prozent. Aktuelle Zahlen über Kundenbesuche will die Führung des McArthurGlen Designer Outlets Parndorf nicht veröffentlichen. Man hoffe auf den Einkaufstourismus aus dem Ausland, so Centermanager Mario Schwann. Man versuche, die österreichischen Kunden bestmöglich anzusprechen, damit diese nach Parndorf kommen und man freue sich aber auch schon auf den Zeitpunkt, wenn die Grenzen wieder aufgingen.

Handel wünscht sich Anreize zum Einkaufen

Der Handelsverband Österreich schlug vor, jedem mit Hauptwohnsitz in Österreich 500 Euro zu schenken. Dieses „Helikoptergeld“ wäre eine Möglichkeit, die Wirtschaft anzukurbeln, so Andrea Gottweis – Spartenobfrau für den Handel in der Wirtschaftskammer Burgenland. Es gehe darum, die Menschen zu motivieren, Einkäufe zu tätigen und da sei natürlich so ein Anreiz sehr willkommen.

Es gebe schon lokale Ansätze wie in Eisenstadt, wo Gutscheine verteilt würden, auch Wien habe eine Initiative für die Gastronomie gestartet. „Aber es wäre insgesamt für die Wirtschaft, für den Handel auch sehr wichtig, hier Anreize zu schaffen, dass die Menschen ganz einfach wieder einkaufen gehen dass sie ganz einfach ihr Geld wieder ausgeben“, so Gottweis. Gewinner in der Coronavirus-Krise sind laut Gottweis der Lebensmittel- und der Online-Handel, Die Garten- und Baustoffbranche stünden ebenfalls gut da.