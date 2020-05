Top-besetzte Tennis-Staatsmeisterschaft

In Oberpullendorf werden etwa Top-100-Spieler Dennis Novak und Titelverteidiger David Pichler aus Oslip spielen. ORF Sport plus überträgt fünf Tage live. Das Organisationsteam rund um Günter Kurz arbeitet trotzdem an einem Konzept, wie Zuschauer zumindest beschränkt zugelassen werden können.