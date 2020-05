WIFI-Kurse wieder in den Lehrsälen

Seit Anfang des Monats sind Präsenzveranstaltungen für Lehrlinge, Maturanten und sämtliche Kursteilnehmer in der Wirtschaftskammer wieder möglich. Die Coronavirus-Krise hinterlässt aber ihre Spuren – mehr dazu in WIFI, BFI und VHS setzen auf Online-Lernen. Man habe rund 60 Prozent der Kurse wegen der Krise verschieben und dabei auch auf die Flexibilität der Teilnehmer hoffen müssen, sagte WIFI-Institutsleiter Harald Schermann. Davon seien ungefähr 1000 Menschen betroffen.

ORF

Schrittweise Rückkehr in den Kursalltag

Seit 4. Mai wurde der Betrieb wieder schrittweise hochgefahren. Man habe mit den prüfungsrelevanten Kursen und Vorbereitungskursen begonnen, so Schermann: „Das sind in erster Linie die maturaführenden Kurse, also Lehre mit Matura und Berufsreifeprüfung. Als nächster Schritt kommen die ganzen Meisterprüfungskurse und Befähigungsvorbereitungskurse.“ Mitte Mai begannen auch die Vorbereitungskurse für die Lehrlinge.

WIFI will Sommer nutzen

Dank virtueller Online-Plattformen mussten rund 40 Prozent der WIFI-Kurse nicht unterbrochen werden und konnten termingerecht durchgeführt werden. Über den Sommer will die Wirtschaftskammer alle Kurse nachholen und abschließen. Man habe ja auch Kapazitätsgrenzen, so Schermann. Da man die Abstände zwischen den Kursteilnehmern vergrößern müsse, brauche man mehr oder größere Räume für einen Kurs, weil man Gruppenteilungen vornehme. Der Institutsleiter hofft, mit dem Herbst-Semester regulär starten zu können.

Lehrlinge, die aufgrund einer Verschiebung der Prüfung zwischen Mitte März und Ende Mai einen Einkommensentgang haben, werden von der Regierung mit einem Pauschalbetrag unterstützt.