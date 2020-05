Im Burgenland kam es am Montagvormittag nur am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) zu Behinderungen bei der Ausreise nach Ungarn, teilte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage mit. Der Lkw-Stau betrug fünf Kilometer, Pkw waren nicht betroffen.

An den anderen Grenzübergängen habe es keine Staus gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Grenzkontrollen bei der Einreise seien an der burgenländischen Grenze weiter aufrecht.