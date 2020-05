Spatenstich Neubau Krankenhaus Oberwart

2004 war das Krankenhaus Oberwart gerade einmal 25 Jahre alt und schon schwer sanierungsbedürftig. Die verantwortlichen Landespolitiker standen vor der Frage: Renovierung oder Neubau. Es wurde intensiv geprüft und geplant. 2007 fiel die Entscheidung für eine Generalsanierung. 2013 wollte man damit fertig sein. Die Kosten wurden zunächst auf 80 Millionen Euro geschätzt, 2010 wird auf 100 Millionen Euro erhöht. Der bauliche Zustand des Spitals sei weit schlechter als erwartet.

2013: Zurück an den Start

2013 hieß es plötzlich zurück an den Start. Ein Neubau sei doch die bessere Variante, verkündete Sozialandesrat Peter Rezar (SPÖ). Die Suche nach einem Generalplaner begann – und dauerte. 2015 ging Soziallandesrat Norbert Darabos von 160 Millionen Euro Kosten und einer Fertigstellung im Jahr 2021 aus.

2018: Doskozil entschied sich für Neubau

„Alle Pläne müssen neu überdacht werden“, sagte Landesrat Hans Peter Dokozil (SPÖ) Anfang 2018, es gebe vielleicht Kooperationen mit der Steiermark: „Das bedeutet nicht zurück an den Start, denn es sind ja schon viele Leistungen und Planungsarbeiten vorgenommen worden. Die müssen und dürfen auch nicht verworfen werden. Aber es muss die Frage gestellt werden, ob es die Kooperation mit der Steiermark gibt.“ Im Burgenland gelte es, sich angesichts der abgegebenen Standortgarantie für alle fünf Krankenhäuser zu überlegen, „wie können wir zukünftig das Gesundheitssystem und vor allem im Spitalsbereich so organisieren, dass es auch finanzierbar ist“, erklärte Doskozil damals.

Die in der Vergangenheit immer wieder als Kosten genannten 160 Millionen Euro bezeichnete Doskozil als „historischen Wert“, in dem etwa der Baukostenindex nicht mit eingerechnet sei – mehr dazu in Doskozil lässt Neubau des KH Oberwart prüfen.

Krankenhaus soll 2024 eröffnet werden

Die Eröffnung wurde für 2024 angekündigt. Auf eine Kostenschätzung wollte sich die KRAGES ab 2019 nicht mehr festlegen. Der Rechnungshof bezifferte die verlorenen Planungskosten bis 2017 auf rund neun Millionen Euro.