Coronavirus macht Sopron zur Geisterstadt

Leere Straßen, leere Parkplätze, leere Terrassen: Die Coronavirus-Krise setzt auch dem Alltagsleben in Sopron Grenzen. Der wirtschaftliche und kulturelle Austausch in der Region leidet extrem unter den Einreisebeschränkungen. Die Gastronomiebetriebe in Ungarn dürfen seit Montag zwar wieder ihren Betrieb aufnehmen, die Gäste aus Österreich bleiben aber weiterhin aus.

Grenzübergänge: Situation in Sopron „Burgenland heute“ hat sich in der Stadt umgeschaut und recherchiert, welche Auswirkungen die Grenzsperre auf ungarischer Seite hat und wie sich das Leben dort verändert hat.

Sehnen nach gewisser Normalität

„Das Restaurant Erhardt steht seit 15 Jahren im Dienste seiner Gäste. Die Schließung der Grenze hat uns empfindlich getroffen. Unsere Gäste kommen zu einem großen Teil aus Österreich“, so Zoltan Erhardt, Restaurant Erhardt. Restaurants, in denen 80 Prozent der Gäste aus Österreich kommen, sehnen sich nach der Wiederkehr einer gewissen Normalität.

Warten auch in Schönheitssalons und Kaffeehäusern

Betroffen sind weiters – bei Österreicherinnen und Österreichern sehr gefragte – Schönheitssalons, die zwar ihre Dienstleistungen wieder anbieten dürfen, aber wegen des Ausfalls der ausländischen Kunden eine Zeit lang sogar wieder zusperren mussten.

Weitere Hotspots für Österreicher in der Soproner Innenstadt sind die Kaffeehäuser, die schon lange ohne ihre Gäste aus dem Nachbarland durchhalten müssen. Nur mehr teilweise betroffen von der Grenzschließung sind die grenznahen Zahnarztpraxen. Viele davon konnten wieder aufsperren – denn mit einer Sondergenehmigung dürfen Patienten aus Österreich jetzt wieder ihren Zahnarzt im Nachbarland aufsuchen.

20.000 Ostungarn haben die Stadt verlassen

Sopron ist wie ausgestorben – aber nicht nur wegen der nur teilweise passierbaren Grenzen. Auch rund 20.000 Menschen aus Ostungarn haben die Stadt verlassen. Normalerweise leben sie hier und pendeln zur Arbeit nach Österreich. Somit hat sich das Alltagsleben in Sopron, wenn auch nur vorübergehend, geändert. Sowohl Österreicher als auch Ungarn warten auf eine baldige Grenzöffnung für alle Staatsbürger – es ist ein zähes Warten auf die europäische Normalität der offenen Grenzen.