Sozialeinrichtungen fahren Betrieb hoch

Diese Wohneinrichtungen waren während der gesamten bisherigen Pandemie-Zeit in Betrieb und fahren jetzt ihre Strukturen schrittweise wieder voll hoch. Bis Ende Juni sollen die Klientinnen und Klienten aber so wenig Kontakt wie möglich nach außen haben. Bei der Tagesbetreuung erfolge nun ein sanfter, schrittweiser und individueller Einstieg, abhängig von Träger, Standort und Bedarf, so Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ).

Ortswechsel vom Wohnheim in die Tagesstruktur werden durchgeführt, vorausgesetzt es handelt sich um dieselbe Trägerorganisation. An oberster Stelle stehe immer noch die gesundheitliche Unversehrtheit aller, so Illedits. Durch abgestimmte Sicherheitsvorkehrungen wie den Schichtbetrieb in Kleingruppen, das Aufstellen von Plexiglaswänden oder der Betrieb im Freien könne diese gewährleistet werden.