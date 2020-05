Patienten vernachlässigen Vorsorge

Die Coronavirus-Krise sei im internationalen Vergleich bis jetzt in Österreich sehr gut gemeistert worden, attestierte der Facharzt für Hautkrankheiten, Herbert Welter aus Eisenstadt. In den Krankenhäusern und Arztpraxen stelle sich wieder der Regelbetrieb ein. Weltler appellierte an die Patienten, wieder regelmäßig Gesundheitschecks durchführen zu lassen. Man müsse den Patientinnen und Patienten eindringlich sagen, dass es neben dem Coronavirus auch noch die übrigen Erkrankungen gebe, das man Vorsorgeuntersuchungen machen sollte und dass die Ordinationen sicher seien.

Risiko: Krankheiten erst spät entdecken

Wer keine Vorsorgeuntersuchung mache, gehe das Risiko ein, dass im Falle einer Erkrankung die weitere Behandlung schwieriger und komplizierter werde – zum Beispiel bei Hautkrebs, warnte Weltler. Man könne prognostizieren, dass man veränderte Muttermale und Frühformen von Hautkrebs vielleicht nicht in dem Ausmaß entdecke, wie man es in den vergangenen Jahren gemacht habe, sagte Weltler. Das bedeute, dass man wahrscheinlich im Herbst und im Winter Formen von Hautkrebs in einem späteren Stadium finden werde, weil diese Untersuchungen nicht gemacht worden seien.

Die Coronavirus-Krise habe gezeigt, dass das österreichische Gesundheitssystem flexibel und effizient sei, sagte Weltler. Er hofft deshalb, dass nun die Debatten über Einsparungen im Gesundheitswesen ein Ende gefunden haben.