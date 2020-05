Umsätze im Autohandel eingebrochen

Laut Statistik Austria verkaufte der burgenländische Autohandel allein in den Monaten März und April um 1.300 Neuwagen weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das bedeute ein Minus von 63 Prozent, sagte der Obmann des Fahrzeughandels, Gerhard Schranz. Die Lage sei für die Branche sehr dramatisch und man hoffe jetzt sehr stark, dass die Bundesregierung dem Autohandel mit einer Art Ökoprämie entgegenkomme, um das Überleben vieler Händler, die jetzt mit Liquiditätsproblemen kämpften, zu sichern.

Momentan Lieferschwierigkeiten möglich

Im Burgenland gibt es 500 Händler. Karl Simon aus Rechnitz zum Beispiel betreibt vier Autohäuser im Süd- und Mittelburgenland. Seit man wieder aufgesperrt habe, habe man das Glück, dass die Werkstätte wirklich sehr gut ausgelastet sei und auch der Autohandel sehr gut angesprungen sei. Das Problem sei einfach, dass die Marke nach der Werksschließung im Moment Probleme mit der Anlieferung habe.

Motorradhandel: Zulassungen um 60 Prozent gesunken

Schwer getroffen hat die Coronavirus-Krise auch den Motorradhandel. Normalerweise mache diese Branche im Frühjahr 80 Prozent des Jahresumsatzes, sagte Stefan Kneisz. Er ist Fachhändler in Oberwart. Die Zulassungszahlen seien um 60 Prozent gesunken. Das sei natürlich für die Branche eine sehr schwierige Situation. Eine Erholung sei in den nächsten Monaten nicht in Sicht und werde frühestens 2021 stattfinden, so Kneisz. Es sei natürlich zu befürchten, dass die Liquiditätsreserven des Handels zurückgingen und dass man aus dieser Situation nicht so leicht herauskomme.

Handel kann sich keine Rabattschlacht leisten

Der Abverkauf werde zwar heuer früher einsetzen, eine echte Rabattschlacht werde es aber weder bei Motorrädern noch bei Neuwagen geben, denn diese könne sich niemand leisten, heißt es vom Handel.