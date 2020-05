Fischotter gegen Züchter: Ombudsmann hilft

Der Fischotter hat sich in den vergangenen 30 Jahren flächendeckend ausgebreitet. Das europaweit streng geschützte Tier dezimiert in Teichen und anderen Gewässern die Fischbestände. Der Wildbiologe Andreas Kranz ist im Burgenland seit 2014 als Fischotter-Ombudsmann Ansprechpartner für Fischzüchter und Angler. Das Burgenland sei auf diesem Gebiet sicherlich ein Vorreiter. Es gebe neben dem Ombudsmann auch eine Zaunförderung. Für Teiche, an denen man keinen Zaun errichten könne, weil das so naturnahe Ufer seien, gebe es auch eine Naturteich-Förderung.

ORF

Land fördert Zäune

Die Förderung für amphibienfreundliche Umzäunungen von Teichen und für naturbelassene Ufer belaufe sich jährlich auf bis zu 1.000 Euro pro Teich. Besitzt jemand mehrere Teiche könne er bis zu 2.000 Euro im Jahr beantragen, so Kranz.

Fischotter nach Holland exportiert

Während es hierzulande zu viele Fischotter gibt, sei das marderähnliche Tier in Holland fast ausgestorben, erklärte der Fischotter-Ombudsmann. Im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Lafnitz fange man Fischotter lebend und man habe im vergangenen Dezember erstmals drei Fischotter nach Holland exportiert. Man wolle bei dem Projekt sehen, wie der Fischbestand reagiere, wenn man den Fischotterbestand etwas reduziere.

ORF

Der vom Land Burgenland beauftragte Fischotter-Ombudsmann steht für Anfragen und die Abwicklung von Förderanträgen kostenlos zur Verfügung. Alle Kontakte sind in einer neuen Info-Broschüre aufgelistet.