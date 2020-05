Petrik zu Lunacek: „Rücktritt erhobenen Hauptes“

„Ulrike Lunacek hat heute mit ihrem Statement gezeigt, dass sie eine Politikerin von Format ist. Dafür gibt es Anerkennung – auch für ihr Bemühen, Österreich durch die Corona-Pandemie zu führen. In dem Sinn hat sie nicht erreicht, was sie sich vorgenommen hat und hat erhobenen Hauptes dann die Konsequenzen gezogen“, so Petrik.

In puncto Lunacek-Nachfolge liefen derzeit Gespräche und sie wolle sich da nicht einmischen, sagte Petrik. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) führe gute Gespräche und werde Anfang nächster Woche vermutlich den Nachfolger oder die Nachfolgerin präsentieren.

„Abnicken ist völliger Unsinn“

Angesprochen auf den Vorwurf der Opposition, dass die Grünen in der Regierung alles nur „abnicken“ würden, was von der ÖVP komme, meinte Petrik, dass das völliger Unsinn sei.

„Wenn wir uns anschauen, was gerade im Gesundheitsbereich jetzt alles gemanagt wurde – da war sehr viel drinnen, wo sich die Grünen mit ihrer Linie durchgesetzt haben. Oder schauen wir auf einen Kernbereich – was sich im Verkehrs- und Klimaschutzministerium tut. Da kommt ein Paket nach dem anderen, was verhandelt wurde und jetzt durchgesetzt wird. Da schaut die Opposition eben nicht gerne hin, das ist ihr gutes Recht. Aber die Grünen setzen sich schon durch und in Folge dann auch um“, sagte Petrik.