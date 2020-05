Musikschulen öffnen wieder

Aber auch in den vergangenen zwei Monaten, war man nicht untätig. Es wurde via Internet gelehrt, Audiofiles wurden verschickt und sogar Online-Konzerte gegeben. Innerhalb weniger Tage hatten die heimischen Musikschulen auf „Distance Learning“ umgestellt.

„Wir haben sehr schnell bemerkt, dass es bei den Eltern und Schülern sehr gut ankommt. Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir seit zwei Monaten schon einen pädagogisch und auch künstlerisch wertvollen Unterricht anbieten“, so Reinhold Buchas, Betriebsratsvorsitzender des burgenländischen Musikschulwerkes.

Klassen werden schrittweise geöffnet

Ab 18. Mai darf in den Musikschulen – also an 120 Standorten im Burgenland – wieder mit dem Präsenzunterricht begonnen werden. „Es wird schrittweise begonnen. An kleineren Standorten ist es durchaus ein Vollbetrieb würde ich sagen. An größeren Standorten wird schrittweise bis 1. Juni Klasse für Klasse geöffnet – je nach den Möglichkeiten“, sagte der Geschäftsführer des burgenländischen Musikschulwerkes Gerhard Gutschik.

Mit Einzelunterricht und dem Musizieren in Kleingruppen wird begonnen. Zu beachten sind Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. „Wir haben bewusst größere Abstände – eineinhalb Meter bei den meisten Instrumenten und bei Blasinstrumenten drei Meter“, so Gutschik.

Virtueller „Tag der offenen Tür“

Der persönliche Kontakt ist im Instrumentalunterricht einfach unerlässlich. „Wenn man die Schüler vor sich hat, kann man direkt in das Geschehen eingreifen. Man ist direkt bei den Kindern und führt sie, was wir beim Lernen auf Distanz nicht haben“, sagte Musiklehrer Hans Steiner.

Allerdings: Der Tag der Offenen Tür kann nicht stattfinden, auch nicht in der größten Musikschule des Landes, in Eisenstadt. „Wir wollen trotzdem präsent sein und die Kinder erreichen – da ist uns die Idee gekommen, einen virtuellen tag der offenen Tür zu machen. Wir sind mitten in den Aufnahmen und hoffen, dass wir die Kinder erreichen“, so der Musikschuldirektor Martin Ivancsits.