Bildung

Keine Sonderregel für Lehrer über 60

Das Burgenland wird die Regelung des Bundes, wonach sich Lehrer über 60 Jahre vom Unterricht freistellen lassen können, in seinen Schulen nicht umsetzen. Freistellungen werden nur mit einem ärztlichen Attest gewährt, kündigte die zuständige Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Donnerstag an.