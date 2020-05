Notspital in Eisenstadt bleibt weiter bestehen

In dem Notspital im Eisenstädter Allsportzentrum gibt es 108 Betten. Es ist in Kooperation mit dem Land, der Stadtgemeinde Eisenstadt und dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder entstanden. Es ist für an Covid-19 erkrankte Menschen gedacht, die einen leichteren Verlauf haben aber trotzdem eine Spitalsbehandlung brauchen – mehr dazu in Covid-19-Notspital in Eisenstadt einsatzbereit.