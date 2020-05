„GemWIKI“: Datenbank für Gemeinden

Zur Verfügung gestellt wird die Online-Wissensdatenbank von der Gemeindeabteilung des Landes. 240 Dokumente sind derzeit abrufbar, weitere 400 sollen in den nächsten Wochen dazukommen. Es handelt sich dabei um Gesetze inklusive Erläuterungen. Auch alle Verordnungen, die die Lockerungen am Freitag in Sachen Coronavirus betreffen, sind bereits jetzt für die Gemeindemitarbeiter abrufbar. Die Bürgerinnen und Bürger werden die Erleichterungen vor allem in der schnelleren Abwicklung bei Behördenwegen merken. Zugang zur Datenbank haben ausschließlich Gemeindemitarbeiter.

ORF

Mit „GemWIKI“ möchte das Land auf Wünsche der Gemeinden eingehen: „Die Gemeinde wollten jetzt in der Coronakrise eine Mustervorlage für einen Bescheid für Stundungen haben. Wir haben diesen Musterbescheid erstellt, er ist dort nun online abrufbar“, erklärte Bernhard Ozlsberger von der Gemeindeabteilung des Landes.

Digitalisierungsoffensive in den Gemeinden

Laut Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) ist „GemWIKI“ auf die Bedürfnisse der burgenländischen Gemeinden zugeschnitten, die Digitalisierungsoffensive in den Gemeinden würde damit weitergehen. „Wir wollen uns damit den ständig wachsenden Herausforderungen der Gemeinden stellen. Wir stehen an der Seite der Gemeinden, um hier in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Gemeinden konsequente Kommunikationsnetzwerke aufzubauen“, so Eisenkopf.