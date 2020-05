Sport unzufrieden mit Hilfsfonds

Mit der Präsentation des mit 700 Millionen dotierten Corona-Hilfsfonds scheint die Soforthilfe für den Sport zumindest näher gerückt. Dass er sich das Volumen mit unter andererm der Kultur teilen muss, findet freilich wenig Anklang.

Sport Austria Präsident Hans Niessl sieht das allerdings kritisch, dass der Sport mit anderen Vereinen in einen Topf geworfen wird. „Es ist ein sehr gutes Paket“, sagte Niessl. „Was wir nicht erreicht haben ist, dass der Sport einen eigenen Hilfsfonds bekommt. Nämlich einen Teil dieser 700 Millionen, wo rasch und unbürokratisch der Schadensersatz – wenn ich das so sagen darf – abgewickelt wird“, so Niessl.

ÖVP begrüßt Hilfsfonds

Die ÖVP Burgenland begrüßt den 700-Millionen-Euro-Fonds für Vereine. „Wir lassen niemanden zurück und unterstützen unsere ehrenamtlichen Vereine und NGOs mit insgesamt 700 Millionen Euro. Profitieren davon sollen sämtliche ehrenamtliche Vereine aus Sport und Kultur“, so ÖVP-Sportsprecher im Nationalrat Christoph Zarits. Auch der ÖVP-Sportsprecher im Landtag Christoph Wolf begrüßte die Initiative.