Lehramt: Aufnahmeverfahren ohne Test

Auf das schriftliche Self-Assessment folgt zwischen dem 8. und 10. Juli ein Eignungsgespräch online, teilte die Pädagogische Hochschule Steiermark am Mittwoch mit. Der Entwicklungsverbund Süd-Ost passte die Aufnahmeverfahren für die Lehramtsstudien den neuen Anforderungen der Pandemie an.

„Es war von Anfang an klar, dass es heuer keine Präsenzprüfung in großen Gruppen geben kann“, hielten Elgrid Messner, Marlies Krainz-Dürr, Andrea Seel und Sabine Weis, die Rektorinnen der Pädagogischen Hochschulen (PH) in der Steiermark, Kärnten und dem Burgenland fest.

Self-Assessment auf der Anmeldeplattform

Auf jeden Fall müssen die Interessenten ein Self-Assessment direkt auf der Anmeldeplattform absolvieren. Eine Anmeldung muss bis zum 15. Mai eingehen. Für Spätentschlossene gibt es für die Ausbildung zum Volksschullehrer vom 1. bis 5. Juli eine letzte Möglichkeit, für die Ausbildung zum Sekundarstufenlehrer (AHS, NMS, BMHS) noch vom 1. Juli bis 14. August.

Angehende Volksschullehrer müssen besondere Voraussetzungen im musischen und motorischen Bereich mitbringen. Die bisherige Prüfung entfällt, wird aber durch entsprechende Hinweise beim standardisierten Interview beziehungsweise durch Vorlage von entsprechenden Bestätigungen ersetzt. Wenn mehrere Personen gleich gut abschneiden und die Höchstzahl erreicht ist, entscheide der Notendurchschnitt der schriftlichen Maturafächer über die Aufnahme.