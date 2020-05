SPÖ will 50 AMS-Mitarbeiter mehr

Mehr als 13.000 Burgenländerinnen und Burgenländer sind momentan arbeitslos, zusätzliche 30.000 befinden sich in Kurzarbeit. SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich befürchtete, dass viele Arbeitnehmer nach der Kurzarbeit gekündigt werden könnten und eine Massenarmut drohen könnte.

Hergovich forderte daher die Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens auf 70 Prozent. Wenn Menschen von der Kurzarbeit direkt in die Arbeitslosigkeit geschickt würden, bräuchten gerade diese mehr Einkommen, um den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten. Um einen Anstieg der Arbeitslosigkeit bewältigen zu können, verlangte Hergovich 50 neue Mitarbeiter für das AMS Burgenland.

Kritik an schleppender Förderungsauszahlung

Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) sei mit der Bewältigung der Coronavirus-Krise jedenfalls überfordert, so Hergovich: Vor zwei Tagen sei bekannt geworden, dass lediglich ein Prozent der Förderungen für die Kurzarbeit ausbezahlt worden sei. Die Bundesregierung müsste endlich diese Bürokratieweste ausziehen und den Menschen schnell und unbürokratisch helfen.

SPÖ für Doppelförderung

SPÖ-Wirtschaftssprecher Gerhard Hutter sprach sich bei der Pressekonferenz am Mittwoch zudem für die Möglichkeit einer Doppelförderung aus: also dafür, dass ein Unternehmen Hilfe vom Bund und auch vom Land bekommen darf. In Deutschland sei das bereits möglich, dadurch sei auch die Arbeitslosigkeit deutlich niedriger als in Österreich, so die Argumentation der SPÖ Burgenland.