Chronik

Zwei weitere Grenzübergänge geöffnet

Im Burgenland sind seit Mittwochfrüh laut Landespolizeidirektion Burgenland zwei weitere Grenzübergänge zu Ungarn geöffnet. In Andau (Bezirk Neusiedl am See) und in Neumarkt am der Raab (Bezirk Jennersdorf).