FPÖ-Kritik an Aus für Sicherheitspartner

Das Ende der Sicherheitspartner ist schon länger fix: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hatte es bereits am 27. Jänner, nur einen Tag nach der Landtagswahl, verkündet – mehr dazu in Keine Änderungen im SPÖ-Regierungsteam. Angesichts der Coronavirus-Krise meldete sich FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz zu Wort. Für ihn seien die Sicherheitspartner „Helden der Krise“ und hätten große Relevanz für die burgenländische Bevölkerung. Eine Auflösung der Sicherheitspartner sei für ihn deshalb unverständlich.

LH-Büro: Sicherheit ist staatliche Aufgabe

Das Büro des Landeshauptmannes bleibt aber dabei: Die Sicherheit sei eine staatliche Aufgabe. Das Modell Sicherheitspartner werde mit Ende 2020 aufgelöst. An weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten für die 36 Mitarbeiter werde derzeit gearbeitet. Diese könnten beispielsweise für Sicherheitskontrollen in den Bezirkshauptmannschaften oder in den geplanten Sozialmärkten des Landes eingesetzt werden eingesetzt werden.

Grüne sehen sich in Kritik bestätigt

Die Grünen begrüßen dagegen das Aus für die Sicherheitspartner. Man habe das Projekt immer kritisiert und die immense Steuergeldverschwendung beklagt. Die Sicherheitspartner seien immer das FPÖ-Steckenpferd in der rot-blauen Landesregierung gewesen, das von der SPÖ mitgetragen worden sei, so Landessprecherin Regina Petrik. Sicherheitspolitik dürfe nicht privatisiert werden.