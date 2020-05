Chronik

Wörterberg: Flüchtlinge großteils übersiedelt

Die 49 Flüchtlinge die am Wochenende überraschend in eine Asylunterkunft nach Wörterberg (Bezirk Güssing) gebracht wurden, sind mittlerweile zum Großteil in andere Unterkünfte im Burgenland übersiedelt worden. In Wörterberg befinden sich aktuell noch 20 Flüchtlinge.