Grüne: Unregelmäßigkeiten bei WK-Wahl

Beim Auszählen der Stimmen der Fachgruppe der Personenbetreuer am 7. März ist Anja Haider-Wallner von der Grünen Wirtschaft aufgefallen, dass auf etlichen Briefwahlstimmzetteln mit sehr ähnlicher Schrift und teilweise mit dem selben Stift Vorzugsstimmen vergeben worden sind. Eine genauere Überprüfung ist damals von der Wahlkommission abgelehnt worden, sagte Haider Wallner.

„Ich habe auf den Eindruck hingewiesen und gebeten, dass man das überprüft – Stimmzettel nebeneinander legt, graphologische Gutachten einholt – es ist nicht weiter darauf eingegangen worden. Es wurde aus dem Raum geschickt. Ich habe darum gebeten, dass meine Beobachtungen und Zweifel protokolliert werden, aber das wurde abgelehnt“, so Haider-Wallner.

Pertik: „Ungereimtheiten“

Die Landessprecherin der Grünen Regina Petrik sprach von Ungereimtheiten und „Freunderlwirtschaft“. „Jetzt gibt es einen sehr interessanten Zusammenhang – vielleicht ist es ein Zufall. Nämlich, jene Agentur, die den vollständigen Zuschlag zu diesen 100 Personenbetreuerinnen – die auf Kosten des Landes aus Kroatien hergebracht wurden – erhalten hat, ist jene Agentur, die die vielen Vorzugsstimmen für sich bei der Wirtschaftskammerwahl verzeichnen konnte“, so Petrik.

ORF

Vermittlungsagentur wurde nicht berücksichtigt

Sabine Pürer betreibt eine kleine Vermittlungsagentur für Personenbetreuerinnen in Neusiedl am See. Als vor kurzem Pflegerinnen aus Kroatien eingeflogen wurden, wurde sie bei dem Kontingent nicht berücksichtigt, bedauerte Pürer. „Im Burgenland wurden 100 kroatische Betreuerinnen eingeflogen – auf Kosten des Landes. Auf Anfrage, ob auch die anderen Agenturen Betreuerinnen aus diesem Pool beziehen dürfen, gab es keine Antwort“, sagte Pürer.

Keine Stellungnahme bei einem laufenden Verfahren

Zu den Vorwürfen sagte ein Sprecher der Wirtschaftskammer, dass bei laufenden Verfahren keine Stellungnahme abgegeben werde. Auch die Betreiberin der Agentur, über die die Personenbetreuerinnen aus Kroatien vermittelt wurden, sagte, dass sie bei einem laufenden Verfahren keine Stellungnahme abgebe.