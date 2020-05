Tourismus fordert mehr als Wirtshaus-Paket

Der größte Brocken des Pakets: Die Senkung der Umsatzsteuer auf alkoholfreie Getränke von 20 auf zehn Prozent – gültig ab 1. Juli. Das Kracherl im Gasthaus wird für die Konsumenten dadurch aber nicht billiger. Die Steuersenkung wird nicht an den Gast weitergegeben, sondern soll den Wirten in Summe 200 Millionen Euro an Steuerersparnis bringen.

„Am Ende geht es da um 3.000 oder 4.000 Euro pro Betrieb. Da muss man natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Man wird jetzt die Betriebe damit nicht retten in der kritischen Situation, aber es ist natürlich einmal eine Hilfe und Unterstützung“, so Markus Gratzer, Geschäftsführer der österreichischen Hoteliervereinigung.

Lager werden aufgestockt

Ab Freitag dürfen Restaurants und Wirtshäuser wieder für ihre Gäste öffnen. Aktuell werden deshalb die Lager aufgestockt, Waren eingekauft und die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Kurzum: Die Betriebe müssen Geld in die Hand nehmen, ohne in den letzten Wochen etwas verdient zu haben. Eine Steuerersparnis hilft kurzfristig deshalb kaum, meinte Gratzer.

„Wenn wir jetzt von der Umsatzsteuer sprechen, wenn jetzt im Juli die Senkung in Kraft tritt, dann wird die erst einige Monat später durch eine geringere Steuerlast zum Tragen kommen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt kurzerhand mehr Liquidität in die Betriebe bekomme. Das heißt, da braucht es schon noch ganz andere Maßnahmen und vor allem schnellere, direktere Hilfen in die Betriebe rein“, sagte Gratzer.

Gäste sind wichtig

Wichtig wäre es für die Gastronomie deshalb möglichst schnell, möglichst viele Gäste zurück in die Gaststuben und an die Restauranttische zu bringen.

„Wir müssen schon schauen, das wir breitere Lohnsteuersenkungen oder Umsatzsteuersenkungen in Österreich umsetzen, sodass der Konsum und die Nachfrage wieder gestärkt wird und sich die Menschen wieder mehr leisten können“, forderte die Hoteliervereinigung. Wie viel in den Gasthäusern tatsächlich los ist, kann dann ab Freitag beobachtet werden.

Hirczy: „Wichtige Unterstützung“

Für Bundesrat Bernhard Hirczy (ÖVP) bringe das Wirtshaus-Paket eine spürbare Unterstützung und weniger Bürokratie. „Mit diesem ‚Wirte-Paket‘ soll den Wirtinnen und Wirten das Comeback zur wirtschaftlichen Normalität besser und schneller möglich sein", so Hirczy.