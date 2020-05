„Tag der Pflege“ im Zeichen von Covid-19

Wie sehr unsere Gesellschaft auf Menschen in Pflegeberufen angewiesen ist, hat sich zuletzt sehr deutlich gezeigt: Der Sonderzug aus Rumänien, der am Montag in Wien angekommen ist, brachte dringend notwendige Erleichterung. Mehrere tausend Menschen im Burgenland sind auf die Hilfe aus Osteuropa angewiesen.

Würden Österreicher diese Arbeit erledigen, zu österreichischen Löhnen, wäre das aus heutiger Sicht kaum finanzierbar. Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) will für die Zukunft eine andere Lösung. „Mein grundsätzliches Ansinnen ist es, diese jetzige Krise, dafür zu nutzen, der Bevölkerung und den jungen Menschen zu sagen, wie wichtig und wertvoll und auch schön der Beruf im Bereich der Pflege sein kann. Wir sagen aber auch immer dazu, dass man für diesen wertvollen und aufopfernden Job auch anständig entlohnt werden muss – mit 1.700 Euro netto“, so Illedits.

Ziel: Mehr pflegende Angehörige beim Pflegeservice

Die 24-Stunden-Betreuerinnen und Betreuer aus Rumänien verdienen übers Jahr gerechnet häufig weniger als 1.000 Euro brutto im Monat. Das Land Burgenland führte als Alternative Ende vergangenen Jahres die Anstellung für pflegende Angehörige ein. Derzeit nutzen 114 Burgenländerinnen und Burgenländer diese Möglichkeit – im Vergleich zu den rund 2.700 Betreuerinnen in der 24-Stunden-Pflege nur ein Bruchteil.

„Mein persönlicher Wunsch, in welche Richtung das gehen sollte wäre, dass es genauso ein Standbein werden sollte und genauso eine Wichtigkeit haben sollte, wie alle anderen Pflegeberufe. Dieses Pilot-Modell ist natürlich ein zusätzliches Angebot, dass speziell für Familien gedacht ist“, sagte Pflegeservice Burgenland-Geschäftsführerin Klaudia Friedl. Ziel bis zum Jahresende ist es, dass 200 pflegende Angehörige beim Pflegeservice Burgenland angestellt sind.

Sagartz: „Mehr Wertschätzung für Pflegeberuf“

Der designierte ÖVP-Obmann Christian Sagartz plädiert dafür, Pflege und Betreuung wieder nach Österreich zu holen – wie er sagt. Es brauche mehr Wertschätzung für den Pflegeberuf und ein neues Bewusstsein um wieder Pflege – und Betreuungskräfte im eigenen Land ausbilden.