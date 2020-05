Gerichtsbetrieb nimmt wieder Fahrt auf

Alleine das Landesgericht Eisenstadt kämpft mit einem Rückstau von rund 700 Verhandlungen. Nun hat es seinen Betrieb wieder hochgefahren – auf 50 Prozent der sonst üblichen Zahl an Verhandlungen.

Sicherheitsmaßnahmen gelten auch im Gerichtssaal

Es dürfen sich nach wie vor nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Gängen und Verhandlungssälen aufhalten, so Gerichtssprecher Bernhard Kolonovits: „Es ist so, dass in den letzten sieben Wochen ungefähr 600 bis 700 Verhandlungen beim Landesgericht entfallen sind. Die müssen wir wieder aufholen. Wie sich das entwickelt, ist schwer vorauszusagen. Wir müssen jetzt einmal klein anfangen und dann mit der Zeit die Anzahl der Verhandlungen erhöhen.“

Keine Zunahme bei häuslicher Gewalt

Immerhin haben die Parteien nun wieder die Möglichkeit, bei Gericht auch Anträge einzubringen, die nicht äußerst dringlich sind, so der Vorsteher des Bezirksgerichts Oberwart, Walter Brandstätter. Damit könnten auch die Folgen des Coronavirus-Lockdowns für die Familien bei den Gerichten ankommen.

Von einer Zunahme häuslicher Gewalt war bisher aber nichts zu merken, so der Gerichtsvorsteher: „Da kann ich sagen, dass also bei uns zumindest, in unserem Sprengel, es zu überhaupt keinem Anstieg von Anträgen kam nach dem Gewaltschutzgesetz auf einstweilige Verfügungen oder Wegweisungen. Betretungsverbote hat es nicht gegeben.“

Noch keine Zunahme bei Scheidungen

Auch die Zahl der beantragten Scheidungen habe nicht zugenommen, sagte der Vorsteher des Gerichts. Ausgeschlossen sei das für die nähere Zukunft aber nicht – zwischen einer Ehekrise und der tatsächlichen Scheidung vergehe in der Regel einige Zeit.