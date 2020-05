Testfahrten für Mattersburger Stadtbus

Drei Autobusse wurden für die geplanten Stadtlinien geliefert. Dabei handelt es sich um drei Elektrobusse der Firma Blaguss, mit einer Reichweite von 150 Kilometern pro Ladung, einer Schnellladefunktion und einem Solarpanel am Dach. Dadurch werde der Mattersburger Autobus (MABU), mit Bussen am neusten technischen Stand, zu einem Vorzeigemodell für klimafreundliche Mobilität, heißt es von der Stadtgemeinde.

Stadtgemeinde Mattersburg

25 Tonnen CO2 pro Jahr sollen eingespart werden

Mitte Mai finden die ersten Testfahrten statt, voraussichtlich ab 2. Juni werden die Busse ihren Betrieb aufnehmen. „Die ganze Stadt freut sich schon auf den Bus,“ so Bürgermeisterin Ingrid Salamon.

Die Linie 2 nimmt ab 6.30 Uhr am Brunnenplatz Fahrt auf, die letzte Runde wird um 18.30 Uhr gedreht. Linie 1 startet um 6.43 Uhr ebenfalls am Brunnenplatz.

Die Fahrtzeit ins Stadtzentrum dauert laut Stadtgemeinde nie länger als 15-20 Minuten, viele Haushalte seien nicht mehr als 100 Meter von der nächsten Haltestelle entfernt. Der Individualverkehr könne laut Studien um 40 Prozent reduziert werden, 25 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr sollen eingespart werden.