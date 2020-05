Coronavirus

Kein Coronavirus-Fall mehr in Eisenstadt

In Eisenstadt hat es seit Tagen keine neue Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Die insgesamt 16 seit Beginn der Pandemie erkrankten Personen in der Landeshauptstadt sind laut einer Aussendung von Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Sonntag bereits wieder genesen.