Der Polizei mit 110 km/h im Ort davongerast

Um den Beamten zu entkommen, sei der Mann auch „rücksichtslos auf der linken Fahrbahnseite“ gefahren, berichtete die Landesverkehrsabteilung. Der Autofahrer wurde angezeigt.

Bei Kontrollen vier Alkolenker erwischt

Bei ihren regulären Kontrollen, die auch während der Coronavirus-Krise weiter stattfinden, erwischte die Polizei in dieser Woche im Burgenland unter anderem auch vier Alkolenker, denen der Führerschein abgenommen wurde. Die höchste Alkoholisierung wurde bei einem Mopedlenker in Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) mit 1,5 Promille festgestellt. In Oberwart wurde ein Lenker mit 135 km/h in einer 70er-Zone erwischt. Zwischen St. Michael und Rauchwart (Bezirk Güssing) war ein Fahrzeuglenker mit 180 statt der erlaubten 100 km/h unterwegs.