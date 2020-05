Beratungen vielerorts wieder möglich

Das WIFI, das Fortbildungsinstitut der Wirtschaftskammer Burgenland, ist seit Anfang der Woche wieder geöffnet. Die Gruppengrößen wurden reduziert, um die Mindestabstände zu gewährleisten. Prüfungen und Praxiskurse in den Werkstätten und Lernräumen können nachgeholt werden. Online Kurse gehen weiter.

AK-Beratung mit telefonischer Anmeldung

In der Arbeiterkammer Burgenland sind seit Montag wieder persönliche Beratungstermine möglich, allerdings nur nach telefonischer Vereinbarung. Dabei gilt es natürlich die Schutzbestimmungen einzuhalten. Laut AK sind in den vergangenen Wochen 7.500 Anfragen per Telefon und Mail beantwortet worden.

Auch in Landwirtschaftskammer Beratungen möglich

Auch in der Landwirtschaftskammer Burgenland sind seit Montag wieder persönliche Beratungen, sowie die Entgegennahme von Anträgen möglich. Allerdings gelten auch hier bestimmte Hygienevorschriften. Beratungsgespräche sind nur mit fixem Termin und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes möglich. Außerdem soll ein Mindestabstand eingehalten werden, zudem muss für Unterschriften ein eigener Kugelschreiber verwendet werden.

Regulärer Dienstbetrieb in WK Burgenland ab 14. Mai

Die Wirtschaftskammer Burgenland fährt den Betrieb ab 14. Mai wieder hoch. Persönliche Beratungen sind ab 18. Mai in der Wirtschaftskammer Eisenstadt und in den Regionalstellen in allen Bezirken wieder möglich. Auch in der Wirtschaftskammer müssen gewisse Sicherheitsvorschriften, wie etwa das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Abstandsregeln, eingehalten werden.