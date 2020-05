Doskozil will Tourismus ankurbeln

„Spezielle Anreizsysteme“ sollen Urlauber ins Burgenland locken, nähere Details dazu werden im Mai vorgestellt, so Doskozil im Gespräch mit „Burgenland heute“-Moderatorin Elisabeth Pauer. „Wenn im Burgenland Urlaub gemacht wird, wird das unterstützt werden. Da bedarf es auch spezieller Angebote der Tourimsusbetriebe. Da werden wir im Mai sicherlich einige Überraschungen präsentieren“, so Doskozil.

Auch Kultur soll profitieren

Doskozil ist unter anderem für den Kulturbereich zuständig, auch hier soll es Förderungmaßnahmen geben. „Wir haben einerseits Einsparungen zu verzeichnen, weil wir Veranstaltungen wie die Seefestspiele Mörbisch etc., nicht finanzieren müssen. Auf der anderen Seite wird sich jetzt die Frage stellen, wie wir gezielt fördern können. Es schwebt uns da ein Stipendium vor, möglicherweise werden Gutscheine ausgegeben“, so Doskozil. Auch hier soll es noch im Mai mehr Informationen geben.

LH Doskozil zum Corona-Krisenmanagement Am Donnerstag fand die erste Sitzung des Landtages mit LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) nach dessen Stimmbandoperation statt. Im Studio erklärt er, wie das Burgenland die Krise bewältigen möchte.

Aufregung hat es zuletzt rund um das 30-Millionen-Unterstützungspaket der Landesregierung gegeben. Die Oppositionsparteien kritisierten, dass die Vergabe der Gelder von einem Unterausschuss, und nicht von einem Beirat kontrolliert werden sollen – mehr dazu in Zwist um Kontrolle des Corona-Hilfspakets. Im „Burgenland heute“ Studiogespräch sagt Doskozil, dass alle Förderungen offengelegt werden. „Die Opposition wird da sicherlich eingebunden“, so Doskozil.

Burgenländer „mit Hausverstand“ Krise bewältigt

Zum Ausmaß der Corona-Pandemie meinte Doskozil: „Man kann sagen, dass sich das in dieser Art und Weise bzw. Dimension weder das Burgenland, ein anderes Bundesland noch der Bund vorstellen hat können. In der Krise hat man sicherlich die richtigen Maßnahmen getroffen, jetzt kann man an die Zukunft denken“, so Doskozil. Die Burgenländerinnen und Burgenländer hätten bewiesen, wie man „mit Hausverstand“ durch eine derartige Krise kommen kann.

Angesprochen auf die Kritik einiger Unternehmen, sie würden in der aktuellen Coronakrise weder vom Bund noch vom Land Hilfszahlungen bekommen, sagte Doskozil, dass man niemanden auf der Straße stehen lassen darf. Förderungen müssen mit dem Bund abgesprochen werden, es brauche hier ein „klares Regime“, so Doskozil.

Gesundheit: „Es wird von Tag zu Tag besser“

Mitte März ist Hans Peter Doskozil zum dritten Mal an den Stimmbändern operiert worden – mehr dazu in Doskozil meldet sich nach Operation zurück. „Es war sicherlich eine sehr schwierige Entscheidung. Ich bin zu einem ausgewiesenen Experten gegangen. Es war eine OP von außen, der Kehlkopf von außen komplett geöffnet. Es funktioniert jetzt wieder Schritt für Schritt und es wird von Tag zu Tag besser", so Doskozil.

Im burgenländischen Landtag hat am Donnerstag die SPÖ in einer Aktuellen Stunde die Frage aufgeworfen, wer für die Coronakise bezahlen soll. Doskozil möchte Banken und Reiche in die Pflicht nehmen: „In der Bankenkrise 2008 hat der Steuerzahler die Banken und Institutionen gerettet. Jetzt haben wir eine Krise der Arbeitnehmer und der Steuerzahler. Jetzt müssen die Banken einspringen, Jetzt müssen die Reichen einspringen. Jetzt müssen wir schauen: Wo gibt es Rücklagen? Wo gibt es finanzielle Mittel, die man durchaus – ohne Steuern zu erhöhen – frei machen kann? Da sind alle gefordert, da ist speziell die Bunderegierung gefordert, das zu lukrieren“, so Doskozil.

Mitgliederbefragung: Thema erledigt

Am Mittwoch wurde das Resultat der Mitgliederbefragung der SPÖ bekanntgegeben – mehr dazu in Rendi-Wagner bleibt SPÖ-Chefin. Die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner sei nicht nur am Mittwoch gestärkt geworden, schon sei schon zuvor gestärkt gewesen, so Doskozil. „Das haben wir im Burgenland immer klar artikuliert. Wir haben diese Umfrage nicht. Wir wollen inhaltlich und sachlich arbeiten, und damit ist das Thema für mich erledigt“, man solle nun klar und sachlich weiterarbeiten, so Doskozil.