Landtag wieder im Zeichen des Coronavirus

Die Landtagssitzung umfasst acht Tagesordnungspunkte, der Großteil davon beschäftigt sich mit der Coronavirus-Pandemie. Eine Wortspende des Landeshauptmannes ist nicht geplant. Die SPÖ hat eine Aktuelle Stunde beantragt – nach dem Motto „Wer bezahlt die Krise?“. Es sei laut SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich eine Frage der Gerechtigkeit, wer die Zeche zahlt.

„Wir wollen keine Steuererhöhung auf Mehrwertsteuern oder auf Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld, sondern eine faire Besteuerung der Superreichen. Sie sollen auch einen fairen und gerechten Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten. Wir wollen daher eine Millionärsabgabe ab einer Million erneut vorschlagen“, so Hergovich. In drei Entschließungsanträgen fordert die SPÖ den Bund auf, mehr Geld für Arbeitslose, für Klein- und Mittel-Unternehmen sowie für Gemeinden zur Verfügung zu stellen.

ÖVP will Coronavirus-Hilfspaket vom Land

Die ÖVP bringt am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag ein, in dem ein Coronavirus-Soforthilfe-Paket des Landes für Gemeinden gefordert wird. Der ÖVP geht es etwa um die Auszahlung der ausstehenden Gemeindeförderungen sowie der Bedarfszuweisungen, aber auch um die Deckelung der Transfer-Zahlungen ans Land, „Wir sind zuversichtlich, dass der Bund die Gemeinden unterstützen wird, und das wollen wir auch vom Land einfordern. Bis dato haben wir weder etwas gesehen, noch etwas gehört“,so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram.

Geplant ist auch eine Gesetzesänderung im Bildungsbereich. Demnach ist künftig nicht mehr Bildungslandesrätin Daniela Winkler für die Bestellung von Schulleitern zuständig, sondern der Landeshauptmann als oberster Personalchef. „Da will offensichtlich der Landeshauptmann über das Personal in den Schulen selber entscheiden. Das ist einzigartig in Österreich. Ich frage mich auch, was dahintersteckt, wenn einer Bildungslandesrätin so eine Kompetenz einfach entzogen wird“, kritisiert Regina Petrik von den Grünen.

Hilfspaket: Opposition fordert Beirat

Die Freiheitlichen fordern am Donnerstag gemeinsam mit den zwei anderen Oppositionsparteien ÖVP und Grünen die Errichtung eines Beirates, der die Vergabe des 30 Millionen Euro-Pakets des Landes für Coronavirus-Betroffene kontrollieren soll – mehr dazu in Zwist um Kontrolle des Coronavirus-Hilfspakets.