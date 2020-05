Energie Burgenland bleibt auf Investitionskurs

Der Plan bleibt: Bis 2025 sollen mehr als 700 Millionen Euro in Infrastruktur- und Energieprojekte investiert, betonte das Unternehmen. Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits erklärte, dass es gerade in Krisenzeiten wichtig sei, zu investieren. Die Energie Burgenland erfülle damit auch ihre Rolle als Leitbetrieb und wirtschaftlicher Motor für das Burgenland.

ORF.at/Michael Baldauf

420 Mio. Euro für Ausbau erneuerbarer Energien

Bis 2025 will die Energie Burgenland 420 Millionen Euro für den Ausbau erneuerbarer Energien und für Innovations-Projekte bereitstellen. Es gelte einerseits den Klimaschutz zu unterstützen, andererseits aber auch Arbeitsplätze durch Bauaufträge zu sichern, sagte Gerbavsits. Die Energie Burgenland nahm daher bereits nach Ostern die Bautätigkeit wieder auf – auch um Betriebe im Land zu beschäftigen.

In den kommenden fünf Jahren wird die Energie Burgenland unter anderem in das Strom- und des Erdgasnetzes investieren, aber auch in Photovoltaik, Fernwärme und Windenergie. Außerdem steht die Digitalisierung ganz oben auf der Liste. Noch heuer in Betrieb gehen soll die „Power2Heat“-Fernwärmeanlage in Neusiedl am See. ​

Energie Burgenland

„Windradflügel ReUse Challenge“

Die Energie Burgenland schreibt außerdem einen Ideenwettbewerb für alte Windrad-Rotorblätter aus. Die „Windradflügel ReUse Challenge“ sucht nachhaltige Ideen, wie man ausgediente Rotorblätter von Windrädern weiterverwenden soll. Denn in den nächsten fünf Jahren werden eben auch mehrere bestehende Windparks erneuert, in die Jahre gekommene Anlagen werden durch moderne und leistungsstärkere ersetzt.

Zur „Windradflügel ReUse Challenge“ können grobe Ideen, Skizzen oder Entwürfe, aber auch schon konkrete Projekte online eingereicht werden. Einreichschluss ist der 27.7.2020. Die Experten-Jury der Energie Burgenland tagt dann Anfang September und wählt die zehn besten Ideen mit dem meisten Potenzial aus.