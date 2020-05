Finanzhilfe für Gemeinden in Krisenzeit

Durch die Coronavirus-Krise gebe es Einbußen bei den Kommunalsteuern, die Ertragsanteile seien geringer, auf der anderen Seite steigen für die Gemeinden die Kosten für Hilfsleistungen, sagte der geschäftsführende ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz. Er forderte nun einen Schulterschluss aller Parteien, damit die Gemeinden ihre Finanzprobleme lösen können. Die Hilfe sollte „rasch und unbürokratisch“ erfolgen, „damit die Gemeinden sicher planen können“.

„Populistische Ankündigungen reichen nicht“

„Es kann doch nicht sein, dass der Bund klare Signale setzt, dass auf Österreich-Ebene ganz klar gezeigt wird, dass man den Gemeinden etwas bieten möchte und unterstützen will, und die Landesregierung stellt sich hier taub“, so Sagartz. Es genüge nicht, „populistische Ankündigungen“ zu machen, so der Landesparteiobmann: „Es braucht konkrete Investitionsprojekte, konkrete Unterstützung der Gemeindebudgets.“

Starker Einfluss auf Investitionen

ÖVP-Klubobmann und Bürgermeister von Halbturn Markus Ulram rechnet mit etwa 200.000 Euro weniger Einnahmen für seine Gemeinde im heurigen Jahr: „Das ist schon so viel Geld, dass viele Investitionen ins Stocken geraten, nicht gemacht werden können oder hinten angestellt werden.“

ORF

Investitionsprogramm und Belastungsstopp für Gemeinden

Der Präsident des ÖVP-Gemeindebundes, Leo Radakovits, fordert vom Land ein Investitionsprogramm für die Gemeinden und gleichzeitig einen Belastungsstopp. Derzeit würden mit dem Land noch keine Verhandlungen geführt, berichtete Radakovits. Das Land habe den Überziehungsrahmen für die Gemeinden vergrößert. Statt bis zu einem Sechstel der Höhe der Einnahmen dürfe nun bis zu einem Viertel überzogen werden, „damit die Gemeinden finanziell Luft bekommen“. Das seien aber Kredite, es brauche auch Direktmittel für die Gemeinden. Und die seien beim Land leichter möglich, etwa über Bedarfszuweisungen oder über Förderungen.

Bedarfszuweisungen transparent ausbezahlen

Um den Kommunen zu helfen, fordert die ÖVP die Auszahlung aller ausstehenden Gemeindeförderungen durch das Land. Weiters müssten Transferzahlungen ans Land gedeckelt und Maßnahmen, die Kommunen finanziell belasten, hintangehalten werden. Und schließlich sollten die Bedarfszuweisungen transparent ausbezahlt werden. Alle drei ÖVP-Politiker sehen nun die Landesregierung gefordert, weitere finanzielle Belastungen für die Gemeinden zu unterbinden.

GVV: Verwunderung über ÖVP-Forderung

Verwundert über die Aussagen der ÖVP und des Burgenländischen Gemeindebundes zeigte sich der Präsident des Gemeindevertreterverbands (GVV), Erich Trummer: „Der Bund hebt die Steuern ein und verteilt sie via Finanzausgleich auf die Länder, Städte und Gemeinden. Somit ist auch das Land von diesen Geldern abhängig und damit der völlig falsche Adressat der ÖVP-Forderungen.“

„Der GVV fordert daher schon seit längerem – auch in Absprache mit dem Österreichischen Gemeindebund – dass die Städte und Gemeinden einen fairen Anteil aus dem 38-Milliarden-Euro Hilfspaket des Bundes bekommen“, so Trummer.

GVV

Der GVV Burgenland empfiehlt den Gemeinden, die vom GVV ausgearbeiteten Resolutionen in den Gemeinderäten zu beschließen und an den Bundeskanzler und den Finanzminister zu richten. „Eine ähnliche Resolution wurde auch vom Österreichischen Gemeindebund, wo der GVV Teile seiner Forderungen einbringen konnte, verabschiedet“, sagte der Präsident des GVV. Der GVV Burgenland fordert einen „Kommunalen Rettungsschirm“ sowie ein „Kommunales Investitionspaket. Die Finanzierung soll durch solidarische Vermögensabgaben und durch eine Finanztransaktionssteuer gedeckt werden.

SPÖ-Klubobmann: Starker Partner der Gemeinden

Verwundert zeigte sich auch SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich über die Aussagen der ÖVP Burgenland. Das Land Burgenland sei ein starker Partner der Gemeinden und finanziere bei den gemeinschaftlichen Ausgaben mehr als alle anderen Bundesländer. Man brauch eine „neue Gerechtigkeitsdiskussion“, wer die Krise finanziert: „Und das müssen die Superreichen, Großkonzerne und Online-Riesen sein“, so Hergovich.