62 Personen an Covid-19 erkrankt

Laut Koordinationsstab stehen derzeit im Burgenland 199 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Vier Personen befinden sich im für die isolierte Behandlung von Coviod-19-Patienten eingerichteten Bereich des Krankenhauses Oberpullendorf.

Eine an Covid-19-erkrankte Person ist im Krankenhaus Güssing isoliert untergebracht, eine weitere erkrankte Person wird intensivmedizinisch betreut. Insgesamt befinden sich damit sechs Personen in den burgenländischen Spitäler, davon eine in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Anzahl der aktuell erkrankten sowie der genesenen Personen wird aus dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums bezogen, das laut den Meldungen der Landessanitätsdirektionen nur einmal täglich aktualisiert wird.

Gesundheitsberatung 1450

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten, gilt weiterhin: Bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450, wo die weitere Vorgehensweise abgeklärt wird. Abstriche werden auf behördliche Anordnung gemacht.