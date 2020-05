Gärtnereien: Hoffen auf Aufschwung

Gute Umsätze zeichnen sich auch mit Kräuter und Gemüseplanzen ab. Wegen der Ausgangsbeschränkungen verbunden mit den Geschäftsschließungen, sind heuer vor Ostern die Gartenbaubetriebe auf ihren Setzlingen sitzen geblieben. Zigtausende Frühlingsblumen landeten auf dem Kompost.

Seit einigen Tagen läuft das Geschäft wieder an. Fach- und Supermärkte, sowie die Blumengeschäfte ordern wieder mehr Pflanzen. „Nach Ostern gab es eine Lockerung von der Regierung und es ging wieder los. Den ganzen Schaden, den wir vor Ostern hatten, werden wir nicht mehr ganz aufholen können, aber wir werden mit einem blauen Auge davon kommen“, so Sergej Gall vom Gartenbau Gall in Markt Allhau.

Hoffen auf Gartengestaltung

Neben dem Großhandel machen nun auch die Gärtnereien wieder bessere Umsätze. Viele Menschen brennen darauf sich ihre Gärten neu zu gestalten. „Jetzt nach der Krise sind alle Leute noch in Urlaub – jeder möchte im Garten etwas arbeiten“, so Sabine Schindler von der Gärtnerei Horvath in Eisenstadt.

Besonders nachgefragt werden jetzt Kräuter und Gemüsepflanzen. Vor allem regionale Sorten sind beliebt. „Jetzt will ich mir Zucchini, Paradeiser und andere Pflanzen mitnehmen“, so Inge aus Eisenstadt-Umgebung.

Muttertagsgeschäft

Schnittblumen und Blumensträuße wurden in den vergangenen Wochen wegen abgesagter Feste kaum nachgefragt und hier hoffen die Gärtner und Floristen auf das Muttertagsgeschäft und zukünftige Familienfeiern. „Für die Muttertage wird für die Mütter immer fleißig eingekauft. Wir sind vorbereitet – natürlich fallen die Hochzeiten jetzt auch weg. Aber ich glaube, die werden alle im nächsten Jahr nachfeiern“, so Sabrina Lanz vom Blumenstadl Lanz in Marz.

Bei den Gärtnern und Blumenhändlern kommt nun wieder Optimismus auf. Dennoch im Burgenland mussten in den vergangenen Wochen an die 600.000 Jungpflanzen mit einem Warenwert von über einer Million Euro entsorgt werden.