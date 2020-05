Schwere Zeiten für Kampfsportler

Für Kampf- und Kontaktsportarten gilt immer noch strenges Trainingsverbot. Im Burgenland betrifft das Judo- und Karatevereine, Kickboxclubs aber auch Jiu-Jitsuvereine. Der Oberwarter Judo-Verbandspräsident Martin Poiger hofft vor allem für den Breitensport, dass die Zwangspause nicht über den Herbst hinaus dauert. Denn wenn das lange so bleibe, werde es für die Vereine existenzbedrohend. Das betreffe alle Sportarten gleichermaßen.

Poiger: Angst, dass sich Leute andern Sport suchen

Für den Judo-Spitzensport gibt es mittlerweile eine Lösung. Die Nationalteam-Sportler sollen getestet werden und dann soll ihnen ein Training in der Isolation ermöglicht werden, so Poiger. Sorgen bereiten ihm die Kinder und Jugendlichen in den kleinen Vereinen, die wohl länger aussetzen müssen. Man werde nicht nur Mitglieder und jetzt kurzfristig Einnahmen verlieren, man habe vor allem auch die Bedenken, dass Vereine und Trainer aufhören und sich die Leute andere Sportarten suchen. Daher werde man alles tun, damit es im Herbst weitergehen könne.

ORF

Gerdenitsch: Besser als gar nichts

Auch Rohrbachs Kickbox-Trainer Michael Gerdenitsch versucht alles, um in Coronavirus-Zeiten seine Schützlinge weiterhin bei Laune zu halten: etwa mit einem gemeinsamen Training ohne Kontakt via Video-Konferenz. Man vermisse den persönlichen Kontakt natürlich schon, es sei aber besser als gar nichts.