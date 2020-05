Fahrschulen vor großen Herausforderungen

Die Nachfrage nach Kursen ist groß, doch auch in den Lehrsälen der Fahrschulen müssen Plätze frei bleiben, denn auch bei diesem Unterricht muss der Ein-Meter-Sicherheitsabstand berücksichtigt werden. Das werde vor allem den kleineren Fahrschulen Probleme bereiten, sagte der Oberwarter Fahrschulenbetreiber Marcus Martschitsch.

Mehr Kurse bedeuten höhere Kosten

Wenn er die Hälfte der Plätze belegen könne, dann könnte er den Sommer überstehen, wenn er am Tag zwei Kurse abhalten würde. Das seien natürlich enorme Mehrkosten, die die Kundinnen und Kunden sicher nicht abgelten würden. „Aber wenn kein Weg daran vorbeiführt, dann werden wir das tun“, so Martschitsch. Manche Theoriekurse könnte man via Fernunterricht am Computer abhalten, doch das sei in der Branche heftig umstritten. Rein rechtlich dürfen sie nur als Ergänzung zu den Kursen im Lehrsaal angeboten werden.

ORF

Die beliebten Osterkurse fielen heuer aus. Daher gibt es einen großen Rückstau. Die Fahrschulen würden sich bemühen, diesen möglichst rasch zu beseitigen, kündigte Martschitsch an. Das sei eine Kraftanstrengung und bedeute natürlich auch entsprechende Überstunden.

Karner: Fahrschulen werden Krise meistern

Bei den Übungsfahrten wird vom Beifahrersitz aus unterrichtet. Da könne man den Sicherheitsabstand nicht einhalten und benötige eine Ausnahmeregelung, sagte Karl Karner, der Obmann der 18 Fahrschulen im Burgenland. Bei allen Problemen geht er davon aus, dass die Fahrschulen die Herausforderung meistern und wirtschaftlich überleben werden. Ihn stimme optimistisch, dass die Kunden ja nicht verloren seien, sondern die Leistungen der Fahrschulen einfach später in Anspruch nähmen. Das werde aber auch eine Herausforderung für die Betriebe. In Summe haben die Fahrschulen im Burgenland rund 180 Mitarbeiter.